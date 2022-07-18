Ще по одному футбольному клубу знялися з чемпіонатів Першої та Другої ліг

ФК "Краматорськ" на своїй офіційній сторінці у Facebook оголосив про зупинення виступів у Першій лізі. Клуб пропустить майбутній сезон 2022/23 у ПФЛ, при цьому за клубом збережеться статус професійного, він зможе відновити участь у змаганнях ПФЛ у сезоні-2023/24.

Основною причиною такого рішення є неможливість забезпечити безпечний тренувальний та змагальний процес.

Також сезонну паузу взяв клуб Другої ліги "Балкани" із села Зоря Одеської області.

"Одещина, як відомо, не включена до списку областей, які належать до категорії безпечних. Тому якби "Балкани" мали намір брати участь у чемпіонаті наступного сезону, то мали б шукати домашню арену за межами Одеської області. Ми ж вважаємо за нинішньої ситуації це недоцільним, у зв’язку з чим клуб і ухвалив вищезгадане рішення.

Команда формально перейде в статус аматорів", - йдеться в заяві.

Минулого чемпіонату на момент зупинки сезону команда йшла четвертою у групі "Б" Другої ліги.

Нагадаємо, у чемпіонатах ПФЛ сезону-2022/23 не братимуть участь "Агробізнес", "Альянс", "Поділля", "Волинь", "Олімпік", "Лівий берег", "Перемога", "Таврія", "Тростянець", МФК "Миколаїв", "Вовчанськ", "Вікторія", "Карпати" Галич, "Нікополь", "Енергія", "Дніпро" Черкаси, "Кристал", "Суми" та "Любомир".

Під питанням – участь тернопільської "Ниви", ФК "Мункач", "Буковини", "Чайки" та "Реала Фарми".