Ще один футбольний клуб пропускає сезон у Першій лізі

ФК "Ужгород" скористався правом взяти паузу у чемпіонатах України та не втратити професіональний статус.

ФК "Ужгород" вирішив призупинити діяльність до завершення бойових дій і пропустить сезон-2022/23 у Першій лізі чемпіонату України, повідомляє Sportarena.

Ужгородська команда скористалася правом взяти паузу у чемпіонатах України та не втратити професіональний статус. Це означає, що команда зможе відновитись у ПФЛ, якщо керівництво ухвалить таке рішення.

Усі гравці, які виступали за ужгородський клуб, отримають статус вільних агентів, або будуть передані в оренду іншим клубам.

Додамо, що кілька команд ПФЛ, які не змогли стартувати у Другій та Першій лігах, розглядають можливість провести найближчий футбольний сезон у аматорському чемпіонаті України.

Нагадаємо, у чемпіонатах ПФЛ сезону-2022/23 не братимуть участь "Агробізнес", "Альянс", "Поділля", "Волинь", "Олімпік", "Краматорськ", "Лівий берег", "Перемога", "Балкани", "Таврія", "Тростянець", МФК "Миколаїв", "Вовчанськ", "Вікторія", "Карпати" Галич, "Нікополь", "Енергія", "Дніпро" Черкаси, "Кристал", "Суми" та "Любомир".

Під питанням – участь тернопільської "Ниви", ФК "Мункач", "Буковини", "Чайки" та "Реала Фарми".