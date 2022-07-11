У "Шахтаря" в строю залишився лише один легіонер

Лише один легіонер "Шахтаря" братиме участь в передсезонному зборі команди, повідомляє xsport.ua.

Це форвард Лассіна Траоре, який пропустив майже весь минулий сезон через травму. Решта гравців з іноземним паспортом не будуть тренуватися з "Шахтарем", безліч з них вже знайшли собі нові клуби.

На збори з "гірниками" також поїдуть Олексій Кащук, Ігор Кірюханцев, Олег Очеретько, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Владислав Вакула і Данило Сікан – футболісти, які були в орендах, але отримають новий шанс.

Не розраховують у "Шахтарі" на форварда Андрія Борячука, котрий провів минулий сезон в оренді у "Русі". Він шукатиме собі новий клуб.

Щодо новачків, то "Шахтар" планує підписати контракти із захисником Ярославом Ракицьким та хавбеком Андрієм Тотовицьким.

Нагадаємо, "Шахтар" вимагатиме від FIFA €50 мільйонів.