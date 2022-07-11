Український стронгмен Олексій Новіков захистив статус чемпіона Strongman Classic, який проходив в Royal Albert Hall британської столиці.

26-річний спортсмен у загальному заліку набрав 54 бали, випередивши найближчого суперника – канадця Мітчелла Гупера – на 12 балів. Третім став американець Еван Сінґлтон (41,5 бала).

Результати Новікова:

Dumbbell Medley (підіймання п’яти гантелей вагою від 80 до 120 кг на швидкість)

Перше місце – всі п’ять за 38,38 секунди

Hercules Hold (утримання двох колон якомога довше)

П’яте місце – 58,11 секунди

Farmer’s Walk ("прогулянка" з двома вантажами в руках вагою по 150 кілограмів на якомога більшу відстань за 60 секунд часу)

Перше місце – 63,3 метра

Axle Deadlift for Reps (станова тяга 360 кг максимальну кількість разів за 60 секунд)

Перше місце – сім разів

Atlas Stones (встановлення п’яти каменів вагою від 120 до 200 кг на п’єдестали за час)

Третє місце – всі п’ять за 25,6 секунди.

Нагадаємо, що Новіков посів третє місце на турнірі World’s Strongest Man-2022.

Також Олексій завоював титул World’s Strongest Man (найсильнішої людини планети) у 2020 році. У березні 2022 року українець посів друге місце на престижному турнірі Arnold Strongman Classic.