Український стронгмен Олексій Новіков захистив статус чемпіона Strongman Classic, який проходив в Royal Albert Hall британської столиці.
26-річний спортсмен у загальному заліку набрав 54 бали, випередивши найближчого суперника – канадця Мітчелла Гупера – на 12 балів. Третім став американець Еван Сінґлтон (41,5 бала).
Результати Новікова:
Dumbbell Medley (підіймання п’яти гантелей вагою від 80 до 120 кг на швидкість)
Перше місце – всі п’ять за 38,38 секунди
Hercules Hold (утримання двох колон якомога довше)
П’яте місце – 58,11 секунди
Farmer’s Walk ("прогулянка" з двома вантажами в руках вагою по 150 кілограмів на якомога більшу відстань за 60 секунд часу)
Перше місце – 63,3 метра
Axle Deadlift for Reps (станова тяга 360 кг максимальну кількість разів за 60 секунд)
Перше місце – сім разів
Atlas Stones (встановлення п’яти каменів вагою від 120 до 200 кг на п’єдестали за час)
Третє місце – всі п’ять за 25,6 секунди.
Також Олексій завоював титул World’s Strongest Man (найсильнішої людини планети) у 2020 році. У березні 2022 року українець посів друге місце на престижному турнірі Arnold Strongman Classic.