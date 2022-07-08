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НОК України передав гумдопомогу спортсменам з Маріуполя, Слов’янська та Краматорська

Через війну докорінні зміни відбулися в житті багатьох людей, і сьогодні вони потребують допомоги.

НОК України передав гумдопомогу спортсменам з Маріуполя, Слов’янська та Краматорська
Фото: НОК України

Гуманітарну допомогу від Національного Олімпійського Комітету України отримали спортсмени з Маріуполя, Слов’янська та Краматорська, повідомляє НОК України на своїй сторінці у Facebook.

Ініціатором гуманітарної місії для юних спортсменів виступив НОК України під керівництвом Сергія Бубки. І днями за безпосередньої координації відділення НОК України в Донецькій області, яке очолює Віктор Ремський, продуктові набори отримали хлопці й дівчата з Донеччини.

Фото: НОК України

Сердечну вдячність за допомогу висловлюють вихованці комплексної ДЮСШ "Атлетик" міста Маріуполь, які наразі вимушено перебувають у Запоріжжі, спортсмени Донецької обласної ДЮСШ для осіб з інвалідністю і Обласної ДЮСШ з плавання та синхронного плавання ДОО ФСТ "Україна" з міста Слов’янськ, які знайшли прихисток у Кам’янському Дніпропетровської області, а також вихованці Ліги шкільного футболу міста Краматорськ.

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