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ФК "Лілль" передав гуманітарну допомогу Харківщині

Клуб очолює колишній коуч "Шахтаря" Паулу Фонсека.

ФК "Лілль" передав гуманітарну допомогу Харківщині
Фото: .losc.fr

"Лілль" передав гуманітарну допомогу Харківській області, повідомляє пресслужба французького клубу.

Майже дві тонни предметів першої потреби, який зібрали вболівальники, партнери та співробітники клубу, вже прибув до пункту призначення, уточнюється в повідомленні. Допомога розрахована на 25 тисяч людей.

Нагадаємо, що влітку "Лілль" очолив екскерманич "Шахтаря" Паулу Фонсека. 49-річний португалець підписав із французьким клубом дворічний контракт.

"Лілль" у минулому сезоні Ліги 1 фінішував на 10-му місці.

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