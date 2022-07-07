ФК "Лілль" передав гуманітарну допомогу Харківщині

"Лілль" передав гуманітарну допомогу Харківській області, повідомляє пресслужба французького клубу.

Майже дві тонни предметів першої потреби, який зібрали вболівальники, партнери та співробітники клубу, вже прибув до пункту призначення, уточнюється в повідомленні. Допомога розрахована на 25 тисяч людей.

Нагадаємо, що влітку "Лілль" очолив екскерманич "Шахтаря" Паулу Фонсека. 49-річний португалець підписав із французьким клубом дворічний контракт.

"Лілль" у минулому сезоні Ліги 1 фінішував на 10-му місці.