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Українські арбітреси працюватимуть на жіночому Євро-2022

Жіночий чемпіонат Європи стартував напередодні в Англії.

Українські арбітреси працюватимуть на жіночому Євро-2022
Катерина Монзуль (по центру)
Фото: УАФ

Українські арбітри працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату Європи-2022, який напередодні стартував в Англії, повідомляє пресслужба УАФ.

На поєдинку першого туру групового раунду у квартеті В Іспанія — Фінляндія, який відбудеться 8 липня в Мілтоні-Кінсі, працюватимуть два українські арбітри - головним арбітром зустрічі виступить Катерина Монзуль, а одним з її помічників на лінії — Марина Стрілецька. 

Також до бригади ввійшли полька Пауліна Барановська (асистент арбітра), македонка Івана Пройковська (четвертий арбітр) та італійці Паоло Валері й Мауріціо Маріані (арбітри системи VAR).

Додамо, що матч Іспанія — Фінляндія розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Монзуль почала працювати на матчах жіночого чемпіонату Італії, Стрілецька – на матчах жіночого чемпіонату Швейцарії.

Жіночий чемпіонат Європи відбудеться 6-31 липня. Уперше в історії турніру на всіх матчах використовуватиметься система VAR.

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