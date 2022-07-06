FIS продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів

Поки що - до кінця літнього сезону.

Новообрана Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) напередодні провела своє перше засідання у Цюріху. Рада розглянула повний порядок денний, а саме призначення кількох ключових постів у Раді, включаючи заступника генерального секретаря FIS, голів комітетів комісій, а також продовжила заборону на використання воску, що містить фтор, повідомляє пресслужба організації.

Крім того, було прийняте рішення про відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в міжнародних турнірах до кінця літнього сезону.

"Поточна політика, згідно з якою російські і білоруські спортсмени не можуть брати участь в змаганнях FIS за межами своїх країн, буде залишатися в силі протягом літнього сезону. Рада перегляне цю тему восени в міру розвитку ситуації в Україні", - сказано в протоколі рішення.

Нагадаємо, що 1 березня FIS відсторонила російських і білоруських спортсменів через початок повномасштабної війни в Україні.