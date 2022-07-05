Павелко пояснив, які клуби матимуть право грати матчі УПЛ за кордоном, а також у яких регіонах розпочнеться сезон

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, які матчі Української прем'єр-ліги можуть пройти за кордоном.

"Це можливе рішення для наших клубів, які є учасниками змагань УЄФА. Можемо дати таку можливість, якщо обидва клуби змагаються у єврокубках.

Ці клуби матимуть змогу не повертатися після матчів єврокубків та зіграти очні поєдинки УПЛ за кордоном. Якщо попередньо домовляться між собою та попередять УПЛ", – заявив Павелко в інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Якщо клуб припиняє участь у єврокубках, то він не має такої можливості і гратиме лише в Україні. Тобто всі інші клуби грають в Україні.

Окремі ігри можуть бути за домовленістю проведені за кордоном, лише якщо два клуби грають у єврокубках", – уточнив президент УАФ.

Павелко також розповів, у яких регіонах розпочнеться сезон УПЛ.

"Старт УПЛ? Це Київ, Київська область, Львівська область, Закарпатська область, мабуть, Тернопільська. Це ті наші регіони, які мають багато можливостей щодо футбольної інфраструктури.

Ми працюватимемо з усіма органами влади, щоб саме у цих регіонах розпочати чемпіонат. І цей список потім може бути розширено. Ми розуміємо, що це великий виклик", – зазначив функціонер.

Додамо, що старт чемпіонату УПЛ запланували на серпень.