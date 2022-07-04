"Кривбас" залишили 18 гравців

Разом з тим, криворізький клуб підписав 7 новачків.

Новачка Української прем'єр-ліги сезону-2022/23 криворізький "Кривбас" покинули 18 футболістів, інформує клубна пресслужба.

Це Володимир Заїменко, Денис Балан, Гліб Бухал, Данило Полонський, Денис Васін, Андрій Мостовий, Роман Льопка, Олександр П'ятов, Назар Малиновський, Олексій Збунь, Олександр Горват, Дмитро Чернявський, Євген Павлюк, Артем Гордієнко, Ігор Яровий, Крістіан Іліч, Вагнер Гонсалвез і Іван Семеніхін.

Разом з тем, "чрвоно-білі" підписали 30-річного воротаря Андрія Кліщука, який став сьомим новачком "Кривбасу" у літнє міжсезоння.

Раніше клуб підписав захисників Тимура Стецькова й Віталія Вернидуба, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна та Дмитра Хомченовського, а також нападника Дениса Устименка.

Таким чином, новому головному тренеру "Кривбасу" Юрію Вернидубу доведеться будувати практично нову команду.

У свою чергу, генеральний директор "Кривбасу" Володимир Баєнко розповів про кадрову ситуацію у команді. За його словами, у розпорядженні Вернидуба перебуває 21 футболіст.

“На даний момент у розпорядженні тренера 21 футболіст. Команда вже закінчила перший навчально-тренувальний збір. Другий етап підготовки футболісти розпочнуть 6 липня. Стосовно новачків – стежте за нашими офіційними сторінками”, – заявив Баєнко.