У португальському у Гондомарі відбувся фінальний раунд ІІ чемпіонату Європи УЄФА для жіночих національних збірних з футзалу.

До "Фіналу чотирьох" потрапила й українська національна команда.

У півфіналі українки нищівно програли іспанкам – 0:9.

Проте у матчі за бронзові медалі збірна України зуміла обіграти угорок – 2:1.

В українок відзначилися Юлія Титова і Сніжана Воловенко.

Огляд матчу Україна - Угорщина.

А переможницями першості стали іспанки, які у фіналі обіграли по пенальті господарок турніру – 3:3 (пенальті - 4:1).