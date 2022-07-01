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"Шахтар" залишив ще один бразилець

Педріньо повернувся на батьківщину.

"Шахтар" залишив ще один бразилець
Педріньо
Фото: ФК "Шахтар"

Вінгер "Шахтаря" Педріньо на правах оренди перейшов в «Атлетіко Мінейро», повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Угода розрахована на один сезон.

За неофіційними даними, «Атлетіко» матиме право викупу 24-річного Педріньо.

У минулому сезоні УПЛ Педріньо в 11 матчах забив 3 м'ячі і зробив 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Педріньо став гравцем "Шахтаря" в червні минулого року. За трансфер бразильця "гірники" заплатили "Бенфіці" € 18 млн.

Наприкінці червня "Шахтар" залишили Маркос Антоніо і Давид Нерес, які перейшли в "Лаціо" та "Бенфіку" відповідно.

Крім того, сьогодні "Ліон" оголосив про продовження оренди вінгера "Шахтаря" Тете до 30 червня 2023 року. Тете виступав за французьку команду на правах оренди в другій половині минулого сезону.

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