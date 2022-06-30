"Фенербахче", щоб обіграти "Динамо" в Лізі чемпіонів, запропонував €1 млн за оренду одного з героїв збірної України на Євро-2020

Турецький "Фенербахче" розраховує з Артемом Довбиком пройти київське "Динамо" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Для чого стамбульський клуб зробив офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" орендувати за 1 млн євро форварда збірної України, повідомляє турецьке видання Ajansspor.

Йдеться про річну оренду. Сам гравець дав свою згоду на перехід.

У сезоні 2021/22 на рахунку Довбика 14 голів та 5 асистів у 18 матчах за дніпрян у всіх турнірах. Трансферна вартість 25-річного форварда оцінюється в 5 млн євро, контракт розрахований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, точний удар саме Артема в додатковий час у матчі проти Швеції на Євро-2020 (2:1) дозволив збірній України вперше у своїй історії увійти до вісімки найсильніших команд континенту.