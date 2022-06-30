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Клуб Малиновського відмовився сплачувати борг московському "Локомотиву" за Міранчука через санкції

"Аталанта" пояснила рішення тим, що неможливо перерахувати кошти.

Клуб Малиновського відмовився сплачувати борг московському "Локомотиву" за Міранчука через санкції
Олексій Міранчук
Фото: TUTTOmercatoWEB.com

Італійська "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський, припинила сплачувати борг московському "Локомотиву" за трансфер російського півзахисника Олексія Міранчука, повідомляє Tutto Atalanta.

Міранчук переїхав до Бергамо у вересні 2020 року, за 14,5 млн євро. "Аталанта" мала виплатити цю суму кількома траншами. Але тепер, коли в італійців залишилося 5 млн євро боргу, клуб з Бергамо заморозив виплати.

"Аталанта" пояснила своє рішення тим, що зараз неможливо перерахувати кошти на рахунок "залізничників" у той банк, у якому відкрито рахунок "Локомотиву".

Після цього клуб із РФ відкрив рахунок в іншому банку, але бергамці на цю ініціативу москвичів не відгукнулися.

У результаті "Локомотив" планує поскаржитися на італійців у ФІФА і потім, якщо знадобиться, до Спортивного арбітражного суду (CAS). Поточний контракт 26-річного гравця збірної Росії з "Аталантою" розрахований до 30 червня 2024 року.

Міранчук за два сезони в "Аталанті" зіграв 44 матчі та забив 6 голів у Серії A.

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