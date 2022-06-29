"Лівий Берег" призупинив діяльність своєї професійної футбольної команди

Клуб готуватиметься до повернення у сезоні 2023-24.

Столичний футбольний клуб "Лівий Берег" оголосив, що припиняє діяльність своєї професійної команди на час проведення наступного сезону, повідомляється на сторінці клубу в Instagram.

Керівництво клубу обіцяє повернутися до професійного чемпіонату України перед початком сезону 2023-24 років.

Своє рішення в київському клубі пояснили необхідністю виділити більше часу на створення нової команди.

Минулого сезону "Лівий берег" посідав друге місце у групі "А" Другої ліги та претендувала на підвищення в класі.