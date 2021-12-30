Рідний клуб найкращого футболіста УПЛ 2021 року розпустив усіх гравців і тренерський штаб

При цьому черкаський "Дніпро" не збирається закривати клуб.

Фото: ФК "Дніпро" "Дніпро" Черкаси

Черкаський "Дніпро" розірвав контракти з усіма футболістами. Також клуб залишив тренерський штаб Тараса Ільницького, повідомляє Meta-Ratings.

Однак припиняти існування клубу поки що не заплановано. Мета цього рішення керівництва – розвантажити зарплатну відомість.

На початку лютого розпочнеться підготовка до весняної частини сезону у Другій лізі. Гравцям і тренерам, які не знайдуть нові команди, будуть запропоновані нові угоди. Передсезонні збори відбудуться в Черкасах.

Після 18 турів Другої ліги "Дніпро" розташувався на 11-му рядку групи А.

Нагадаємо, черкаський клуб є півфіналістом Кубка України-2013/14.

Зазначимо, вихованцем "Дніпра" є найкращий гравець УПЛ цього року Артем Довбик.