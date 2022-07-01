Гутцайт наполягає на повному санкційному бані росіянам і білорусам, їм не місце поруч з представниками цивілізованого світу

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook виступив за абсолютне відсторонення представників Росії та Білорусі від цивілізованого світу.

"Росіянам і білорусам не місце поруч із представниками цивілізованого світу — ні на спортивних аренах, ні в спортивних організаціях, ні в процесі ухваленні рішень. Україна наполягає на повному санкційному бані.

Доніс цю позицію до колег під час Саміту Міністрів спорту з питань України та міжнародного спорту.

Своїм мовчанням російські і білоруські спортсмени підтримують війну в Україні, яка вже вбила понад 80 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 100 об’єктів спортивної інфраструктури. Скільки ще ми маємо втратити?

На жаль, деякі спортивні федерації намагаються повернути росіян до міжнародних змагань: дзюдо, бобслей, скелетон. Україна, як і всі цивілізовані держави, вважає це неприйнятним. Необхідно заборонити росіянам і білорусам виступати під нейтральними прапорами.

Військова агресія Росії — наш спільний виклик. Щоби зупинити її, ми маємо бути принциповими і консолідованими", - написав міністр.

Раніше Гутцайт заявив, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання, якщо на них допустять росіян та білорусів.