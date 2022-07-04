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WTA оштрафувала Вімблдон на $1 мільйон за недопуск росіянок та білорусок на турнір

Чекаємо, чим відповість АТР.

WTA оштрафувала Вімблдон на $1 мільйон за недопуск росіянок та білорусок на турнір
Фото: Eurosport

На кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету триває єдиний у сезоні трав'яний турнір "Великого шлему" Вімблдон, на який організаторами не було допущено спортсменів з Росії та Білорусі.

Раніше Жіноча тенісна асоціація (WTA) за ці діїї позбавила турнір рейтингових очок. Більш того, як стало відомо Daily Mail, WTA ще й наклала на турнір штраф у розмірі 1 млн доларів.

Так, Асоціація лаун-тенісу Великобританії (LTA) має заплатити 750 тисяч доларів штрафу, а Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету – 250 тисяч.

У свою чергу організації за підтримки британської влади мають намір подати апеляцію.

Але проблема полягає в тому, що дозвіл апеляції можливий лише після того, як будуть виплачені штрафи. Таким чином, організаціям спочатку доведеться заплатити, після чого вони можуть оскаржити винесення штрафів.

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