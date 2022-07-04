Британська принциповість або Росіянам тут не раді

Легендарний «Вімблдон» став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у змаганнях , до того ж без відома і консультацій з тенісними чиновниками. Такі радикальні дії розлютили Асоціацію тенісистів-професіоналів (АТР) настільки, що вони позбавили Вімблдонський турнір рейтингових очок , по суті прирівнявши його до рівня неофіційних, товариських змагань.

Фото: csm-hospitality.com

Конфлікт такого рівня швидко прикував до себе увагу всього спортивного, і не тільки, світу. Після кількох невдалих спроб вирішити питання мирно кожен залишився на своєму, підкріпивши впевненість у правильності своїх дій публічними заявами.

«Можливість для гравців будь-якої національності брати участь у турнірах на основі заслуг і без дискримінації має основне значення для нашого туру. Рішення Wimbledon заборонити російським і білоруським гравцям змагатися у Великобританії цього літа підриває цей принцип і цілісність рейтингової системи ATP. Це також суперечить нашій угоді про рейтинги», – такий коментар залишили на своєму сайті представники АТР та WTA (жіноча федерація).

Після чого отримали різку та рішучу відповідь від британських чиновників: «Від імені Всеанглійського клубу та Комітету з керівництва Чемпіонату ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці шокуючі та важкі часи. Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов’язків перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю Великобританії як британського спортивного закладу. В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у «Вімблдоні».

Фото: sportingnews.com Російський тенісист Даніїл Медведєв

Рішення тенісної федерації позбавити англійський мейджер офіційного статусу було очевидно продиктоване страхом приймати важливі та доленосні рішення, тому звичайно АТР легше було підтримати російських та білоруських гравців, замість того, щоб розповсюдити бан на всі інші турніри.

Такі різкі дії, направлені проти Вімблдону, за логікою федерації тенісу, мали б охолодити британський пил та домогтися поновлення участі росіян. Але в цій партії всі козирі були і залишаються на руках у представників Туманного Альбіону.

Не варто забувати, що Вімблдон є одним з чотирьох головних тенісних турнірів «Великого Шолому» і, без перебільшення, найбільш статусним, важливим і, звичайно, улюбленим для фанатів всього світу. Тому кожен тенісист, незалежно від віку і статусу, сприймає за честь зіграти на цих трав’яних кортах, абсолютно не задумуючись про рейтинги чи очки.

Але і це не все, спроба протистояти Вімблдону була провальна і з матеріальної точки зору. Адже цей турнір не лише найстаріший у світовому турі, але й найбільш високооплачуваний. А в цьому році організатори Вімблдону взагалі оголосили про рекордний розмір призового фонду. Він складатиме 40,350,000 фунтів стерлінгів, що на 11,1% вище, ніж у 2021 році, і на 5,4% вище, ніж у 2019 році, коли турнір проводився без ковідних обмежень.

Фото: tennishead.net Турнір у Вімблдоні.

За такої постановки фінансового питання ніхто звичайно навіть не згадує про рейтингові очки. Жоден з заявлених гравців не відмовився від участі у турнірі. Навіть ті гравці, які публічно не погодилися з дискваліфікацією, апелюючи попсовими кліше «спорт поза політикою» чи «спортсмени в цьому не винні», чомусь все одно прибули до Лондону. Одним з них, до речі, став чинний чемпіон Новак Джокович, поведінка якого викликає легкий дисонанс: спочатку серб жертвує великі суми постраждалим українцям, а зараз публічно закликає зняти дискваліфікацію з представників Росії та Білорусії.

Тож, враховуючи всі за і проти, можна впевнено заявити, що представники Вімблдону, бажаючи підтримати Україну та проявити характер, зуміли в одні ворота переграти чиновників тенісної федерації, які в потугах зберегти нейтралітет проявили слабкість не лише у питанні прийняття рішень, а й у якості їх реалізації.

Враховуючи фінал цієї саги та готовність британців йти до кінця, не можна не згадати і той факт, що крім вольових санкційних рішень, «Вімблдон» хоче допомогти Україні і матеріально. Британський Шолом протягом змагань пожертвує 250 тисяч фунтів на допомогу українським біженцям через благодійні ініціативи Tennis Plays for Peace і Звернення Британського Червоного Хреста в Україні.

Раніше організація також виражала свою підтримку українцям та Україні, передаючи 200 тисяч фунтів на роботу благодійних фондів, а також 100 тисяч доларів знову-таки Tennis Plays for Peace.

Фото: Credit One Charleston Open/Alice Keeney Ініціатива Tennis Plays for Peace.

Але підтримку та допомогу Україні надають не лише фонди та організації, а й окремі тенісисти, так експерша ракетка світу Енді Маррей вирішив фінансово підтримати українців, що постраждали від російської військової агресії. Відомий британський тенісист віддав всі додатково зароблені бонуси на Вімблдоні в цьому році на допомогу українським сім'ям, які постраждали від війни, яку почала Росію. Ще на початку російського вторгнення 35-річний британець заявив, що всі свої призові на 2022 рік пожертвує українським дітям. У цьому сезоні Маррей уже заробив на корті більше 400 тисяч доларів.

Не залишилися в стороні і представники Польщі. Чинна перша ракетка у жіночому розряді Іга Швентек продовжує грати із жовто-блакитною стрічкою на формі, а Хуберт Хуркач взагалі оголосив про дуже незвичну акцію на підтримку України перед початком турніру. Поляк зазначив, що перераховуватиме по 100 євро на допомогу українцям за кожну виконану ним подачу навиліт. На жаль, Хуберт сенсаційно вилетів вже в перший ігровий день, настрілявши 21 ейс. Очевидно, не той результат на який сподівався поляк, але не подякувати і не відзначити його щиру ініціативу ми не можемо.