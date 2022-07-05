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Українські тенісисти вимагають від ITF відсторонити віцепрезидента ФТУ Зукіна

Лист підписали провідні тенісисти.

Українські тенісисти вимагають від ITF відсторонити віцепрезидента ФТУ Зукіна
Євген Зукін
Фото: btu.org.ua

Провідні українські тенісисти, зокрема, Людмила і Надія Кіченок, Марта Костюк, Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Еліна СвітолінаЛеся Цуренко та Катаріна Завацька направили до Міжнародної тенісної федерації (ITF) лист з вимогою відсторонити віцепрезидента Федерації тенісу України (ФТУ) Євгенія Зукіна з усіх посад у тенісі, як в українському, так і в європейському, повідомляє btu.org.ua.

У листі гравців повідомляється, що представники збірних України (жіночої та чоловічої) систематично піддавалися тиску і цькуванням з боку офіційних осіб ФТУ.

Зукін дозволяє собі спілкування в грубій і непристойній формі з гравцями збірної, не нехтуючи погрозами і шантажем. Систематично перевищує повноваження, на власний розсуд на основі своїх симпатій визначаючи склади національних команд.

"Підкреслюючи повну відсутність узгодженості та прозорості в діях федерації та у використанні фінансової підтримки, нещодавно отриманої від міжнародної організації, гравці попереджають ITF про те, що Євген Зукін сіє розкол та хаос, майже не спілкуючись з ними, якщо не в агресивній манері, при цьому не надаючи стандартної допомоги для участі у змаганнях Кубка Девіса чи Кубка Біллі Джин Кінг", - написано в листі.

"У дуже важкий час для нашої країни ми як ніколи потребуємо підтримки та єдності українського тенісу. Натомість пан Зукін продовжував концентруватися на власних інтересах і на своїй міжнародній кар'єрі.

Сподіваючись відновити довіру та репутацію Федерації тенісу України, група українських професійних тенісистів у своєму листі офіційно вимагає звільнити Євгена Зукіна з посад у Федерації тенісу України і комітеті ITF Кубка Девіса, з посади рефері ITF та з будь-якої іншої його посади всередині ITF", - вимагають українські тенісисти.

Додамо, що заява також направлена керівництву ATP, WTA, Tennis Europe і Grand Slam Board.

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