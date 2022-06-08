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Українська тенісистка Еліна Світоліна стала амбасадоркою UNITED24

За перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на потреби України зібрано понад 52,5 млн доларів.

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала амбасадоркою UNITED24
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Президент подякував Еліні Світоліній за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і наголосив на тому, що важливо розповідати про Україну у світі.

“Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань UNITED24 – не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу”, – зазначив Володимир Зеленський.

Після 24 лютого Еліна Світоліна відмовилася виступати на будь-яких змаганнях проти спортсменок з Росії та Білорусі. Водночас вона стала гучним голосом України на світовій арені.

“Щоразу, перемагаючи на корті, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Я завжди пишалася тим, що я українка. Сьогодні, коли моя країна опинилася перед обличчям страшного ворога, я не залишусь осторонь. Я робитиму все можливе, щоб Україна виборола свою найголовнішу перемогу. Для мене честь долучитися до UNITED24 та об'єднати зусилля з Президентом України”, – сказала Еліна Світоліна. 

Наприкінці липня запланована благодійна гра першої ракетки світу Іги Свьонтек під патронатом Еліни Світоліної.

Нагадаємо, United24 є частиною Фонду відновлення України; відповідний указ Кабмін подав на розгляд Зеленському на початку квітня цього року.

У травні глава держави підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24, а днями закликав американців долучитися до платформи United24.

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