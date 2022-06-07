Головне за день. Вівторок, 7 червня

Штурм Комишувахи, обстріли Харкова і Миколаєва, Pinzgauer від інкогніто та шкільні програми без "Війни і миру". Яким запам’ятається 104-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю Financial Times сказав, що заведення України в глухий кут із російським вторгненням та деокупацією – неприйнятний варіант. Ми не можемо жити в стані бойових дій.

Великою і справедливою перемогою в цій війні для України стане її незалежність – повернення наших територій, територіальної цілісності і непорушного суверенітету.

Повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого, Зеленський назвав дуже серйозною тимчасовою перемогою. Саме тимчасовою, бо повинна бути повна деокупація наших територій. І перш за все перемога має бути на полі бою.

Президент також прокоментував слова очільника Франції Макрона про "приниження Росії", і зазначив, що не розуміє, чому взагалі йдеться про приниження.

Україну ніхто не принижує, але вбиває. Ми будемо відповідати тим самим інструментом, наголосив Зеленський.

За даними Генерального штабу станом на шосту вечора 7 червня, російські окупанти готуються наступати на Слов’янськ, ЗСУ успішно стримують штурм Комишувахи.

Також безуспішними є ворожі спроби штурму в напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС. Про ситуацію на інших напрямах фронту – в нашій новині.

Бійці угруповання Об’єднаних сил сьогодні відбили 11 атак ворога, бої тривають.

Окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів на Донеччині і Луганщині.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні пресслужби Угруповання Об’єднаних сил.

Російська армія переміщує частину військ із Запорізької області до Херсонщини, повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Такі дії можуть бути ротацією, адже ворог не полишає спроб просунутись уперед.

Харків сьогодні знову потрапив під обстріл. Є загиблий і поранені.

У Миколаєві ситуація ще небезпечніша, ніж була два тижні тому, зазначив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Унаслідок постійних обстрілів у місті пошкоджено або зруйновано більше 3 700 цивільних об’єктів, і ці цифри щодня зростають.

За час повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Миколаївщині загинули понад 300 мирних мешканців.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer, які анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гора" і його компаньони. Два позашляховики вже служать бойовим бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ, ще шість відправили іншим військам.

У Херсонській області в заручниках окупантів перебуває близько 600 осіб, здебільшого журналісти і громадські активісти.

Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, йдеться про тих громадських активістів, які організовували в Херсоні і області проукраїнські мітинги. Заручників утримують у нелюдських умовах і піддають тортурам.

На зборах директорів шкіл Херсона окупанти висунули вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє.

Служба безпеки України викрила киянина, який створив понад 20 проросійських Інтернет-ЗМІ, що просували ідеї "руського міра"і поширювали дезінформацію про ЗСУ.

Ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.

Міносвіти вносить зміни у шкільну програму, зокрема із зарубіжної літератури буде виключено роман Льва Толстого "Війна та мир".

Влучно стріляють не лише українські захисники. Збірна України з кульової стрільби виборола 9 медалей на етапі Кубка світу в Баку, з яких 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові.

У медальному заліку наші стрілки посіли 4-е місце, хоча за кількістю нагород були найкращими.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!