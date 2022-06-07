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СБУ викрила агента РФ, який створив в Україні понад 20 проросійських ЗМІ

На цих ресурсах прославляли окупантів та поширювали дезінформацію про захисників України. 

Служба безпеки України викрила киянина, який створив понад 20 проросійських Інтернет-ЗМІ, в яких прославляли ворожі сили та поширювали дезінформацію про ЗСУ. 

Таким шляхом чоловік під керівництвом спецслужб Росії просував ідеї "руського міра", повідомили в пресслужбі СБУ.

"Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію рф та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники", – повідомили в СБУ.

Загальна щомісячна аудиторія створених чоловіком медіа складала понад 2,2 млн унікальних користувачів. 

Фото: СБУ

Ворожого агента затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно ворожого агента затримали на Черкащині. Він збирав дані про військові обʼєкти, що могли стати ціллю ворожих військ у області. 

До того проросійського агента викрили на підприємстві Укроборонпрому. Працівник оборонної галузі закликав колег підтримувати атаки ворога. 

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