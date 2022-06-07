Ворог не формує ударні угрупування для повторення вторгнення на територію України

На кордонах з Білоруссю та у придністровському секторі – ситуація без змін та контролюється ДПСУ.

Залишається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі. Агресор продовжує тримати у своїх прикордонних районах біля Чернігівської та Сумської областей близько трьох батальйонних тактичних груп для демонстрації своєї присутності, чого недостатньо для повторення вторгнення.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

«На кордоні з Білоруссю суттєвих змін не відмічається. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Проте зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави», – заявив він.

Ситуація на кордоні з Республікою Молдова також контрольована.

«У придністровському сегменті суттєвих змін ми не відмічаємо. На минулому тижні цей напрямок особисто перевірив голова ДПС Сергій Дейнеко… На кордоні з Білоруссю та Молдовою, на придністровському сегменті, прикордонники з усіма силами безпеки вживають необхідні заходи для посилення цих ділянок. Використовується всі наявна інформація, яка може впливати на стан оборони кордони України», – наголосив він.

Водночас Росія продовжує тримати у своїх прикордонних районах біля Чернігівської та Сумської областей підрозділи своїх збройних сил для демонстрації своєї присутності.

«За інформацією Генерального штабу, це близько трьох батальйонних тактичних груп. В той самий час, ми не відмічаємо формування ворогом ударного угрупування, яке б могло повторити вторгнення на територію України», – запевнив він.

Хоча обстріли Чернігівщини та Сумщини не теж припиняються, що несе загрозу не лише інфраструктурі, а й мирному населенню.

За його словами, ворог здійснює вогневий вплив та намагається посилювати свої дії. В межах Харківської, Луганської та Донецької областей наші прикордонні підрозділи утримують свої позиції під постійними обстрілами агресора.Українські захисники роблять усе можливе для відсічі збройної агресії, ефективно діють оператори безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, за даними Генштаба, минулої доби на Донецькому і Луганському напрямках ЗСУ відбили десять атак ворога, було знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.