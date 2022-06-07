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Невзоров поки не отримав громадянство України, - секретар РНБО

"Для отримання громадянства необхідно пройти певну процедуру".

Невзоров поки не отримав громадянство України, - секретар РНБО
Олександр Невзоров
Фото: wikipedia.org

Російський журналіст Олександр Невзоров нещодавно заявив про отримання українського громадянства. Утім, паспорта України в нього поки немає.

Про це "24 каналу" повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він наголосив, що громадянство України – це "дуже поважна річ". Саме тому всі, хто хоче його отримати, мають поважати наші закони та Конституцію.

Як зазначив Данілов, для отримання громадянства необхідно пройти певну процедуру. Також він додав, що в нашій державі є тільки одне громадянство, тому аби його отримати – необхідно позбавитись попереднього. Після цього можна заповнювати документи на отримання українського паспорта.

"Це стосується як Невзорова, так і будь-якої людини з планети Земля, яка хотіла б отримати наше громадянство. Є процедура", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що залучення громадян Росії, які підтримують Україну і виступають проти політики російської влади, піде на користь у боротьбі проти країни-агресорки.

У Росії Невзорова оголошено в розшук. Слідчий комітет порушив проти нього кримінальну справу. За  версією слідства, він поширював неправдиву інформацію про дії збройних сил РФ тим, що виступав проти війни в Україні. Крім того, СК РФ вимагає заочного арешту Невзорова.

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