"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника

Автівки анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гора" спільно з партнерами.

Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Pinzgauer
Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що автівки анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гора" разом із партнерами. Два позашляховики вже служать бойовим бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ, ще шість – відправили іншим військам.

Pinzgauer 2009 року – багатоцільові військові джипи, можуть працювати як тягачі, медичні машини, машини глибинної розвідки та підтримки, зв'язку.

"Одна така автівка рятує десятки людських життів", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також