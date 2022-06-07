Автівки анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гора" спільно з партнерами.

Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що автівки анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гора" разом із партнерами. Два позашляховики вже служать бойовим бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ, ще шість – відправили іншим військам.

Pinzgauer 2009 року – багатоцільові військові джипи, можуть працювати як тягачі, медичні машини, машини глибинної розвідки та підтримки, зв'язку.

"Одна така автівка рятує десятки людських життів", - йдеться в повідомленні.