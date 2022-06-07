Росія втратила в Україні вже 31 360 військових

Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Слов’янському напрямку.

Росія втратила у війні проти України 31 360 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 07 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 31360 (+110) осіб;

танків - 1390 (+4);

бойових броньованих машин - 3416 (+16);

артилерійських систем - 694 (+4);

РСЗВ - 207 (+0);

засоби ППО - 96 (+0);

літаків - 212 (+1);

гелікоптерів - 177 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2);

крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0);

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2405 (+10);

спеціальна техніка / special equipment - 53 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, львівські десантники на сході знищили близько 50 одиниць особового складу так званого елітного полку Росії.