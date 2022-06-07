Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила в Україні вже 31 360 військових

Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Слов’янському напрямку.

Росія втратила в Україні вже 31 360 військових

Росія втратила у війні проти України 31 360 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 07 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31360 (+110) осіб;
  • танків - 1390 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3416 (+16);
  • артилерійських систем - 694 (+4);
  • РСЗВ - 207 (+0);
  • засоби ППО - 96 (+0);
  • літаків - 212 (+1);
  • гелікоптерів - 177 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2);
  • крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0);
  • кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2405 (+10);
  • спеціальна техніка / special equipment - 53 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, львівські десантники на сході знищили близько 50 одиниць особового складу так званого елітного полку Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також