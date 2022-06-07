Японія розширює санкції на два російських і один білоруський банк

Сьогодні, 7 червня, уряд Японії збирається додати до санкційного списку два російських банки та один білоруський.

Про це пише Kyodo.

До списку юросіб, щодо яких вжиті обмежувальні заходи через війну РФ проти України, додаються Московський кредитний банк, Россільгоспбанк і Білоруський банк розвитку і реконструкції. Їхні активи будуть заморожені, а операції з ними потребуватимуть спеціального узгодження з урядом починаючи із 7 липня.

Раніше Японія вжила санкцій проти найбільших російських державного і приватного банків – Сбербанку і Альфа-банку.

Японія підтримує Україну не тільки антиросійськими санкціями, а й фінансовою допомогою. У середині травня уряд оголосив, що надає українцям додаткових $300 млн. Разом із попереднім кредитом сума фінансової допомоги від Японії таким чином зросла до 600 млн. Крім того, Японія пожертвує два мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля із забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, що зазнали атаки Росії.