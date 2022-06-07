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Індія має намір збільшити імпорт російської нафти, - Bloomberg

Державні оператори спільно працюють над укладенням і забезпеченням нових шестимісячних контрактів.

Індія має намір збільшити імпорт російської нафти, - Bloomberg
Фото: www.gazeta.ru

Індія сподівається подвоїти свій імпорт російської нафти. Державні нафтопереробні заводи прагнуть максимально використовувати поставки з великими знижками від "Роснефти", оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод з Москвою через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Державні оператори спільно працюють над укладенням і забезпеченням нових шестимісячних контрактів на поставку російської нафти в Індію.

Поки точні обсяги імпорту не затверджені, вони разом з цінами все ще обговорюються з індійськими банками, які повинні повністю фінансувати всі вантажі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що покупці російської нафти в Азії змушені йти на вигадки, щоб підтримувати потоки постачання.

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