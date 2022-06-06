Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав вотум довіри

Тепер Джонсон застрахований від повторного вотуму недовіри протягом року.

Сьогодні, 6 червня, у Консервативній партії відбулось голосування з приводу вотуму недовіри прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону. В результаті голосування діючий очільник уряду зміг залишитись на посаді.

Про це повідомляє Forbes.

Повідомляється, що Джонсон отримав 211 голос, в той час як за недовіру йому проголосували 148 консерваторів.

Для того, щоб вотум недовіри був оголошений, за нього мали проголосувати принаймні 180 депутатів.

Зазначається, що Джонсон зіткнувся з сильним тиском з боку законодавців, включаючи високопоставлених членів його власної партії, і громадськості після повідомлень про те, що на Даунінг-стріт на кількох вечірках порушили обмеження щодо Covid у Великобританії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели нову телефонну розмову. Джонсон підтвердив Зеленському новий посилений пакет оборонної підтримки.