Російські ракетні удари спричиняють продовольчу кризу, - Боррель

Черговий російський ракетний удар спричинив глобальну продовольчу кризу.

Про це повідомив у Twitter Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

“Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві”, - написав Боррель.

Він додав, що у світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, стає все більш цинічною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до відновлення експорту зерна. Всі заяви Росії про те, що це через українську сторону блокується вивезення продукції, є неправдивими. Окупанти поширюють ці наративи і в Азії, і в Африці, і в Європі.