Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога

Ще на двох локаціях тривають бої з окупантом.

Сьогодні, 6 червня, окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдетьсяу повідомленні.

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів - 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.

В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 12 отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

1 танк;

3 артилерійські системи;

2 бойові броньовані машини;

1 автомобіль;

2 склади з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 48 загарбників.