2439 захисників Маріуполя перебувають у полоні РФ, - Данілов

"Сподіватимемося, що рано чи пізно вони повернуться живі-здорові в нашу країну".

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав точну кількість полонених захисників Маріуполя.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву Данілова в ефірі 24 каналу.

У російському полоні перебувають 2439 українських бійців, сказав Данілов.

Він підкреслив, що захисники виконали всі необхідні завдання. Полон для них став вимушеним кроком, оскільки не залишалося інших варіантів, щоб зберегти людей живими.

"Вони поки не в комфортних умовах, але, принаймні, у них є їжа і вода... Сподіватимемося, що рано чи пізно вони повернуться живі-здорові в нашу країну", - додав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні під час спілкування з журналістами Президент Володимир Зеленський сказав, що мова йде про понад 2,5 тисячі полонених бійців.