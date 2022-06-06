Джонсон підтвердив Зеленському новий посилений пакет оборонної підтримки (оновлено)

Джонсон під час візиту до Києва в квітні

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели нову телефонну розмову.

У дописі в Twitter Зеленський зазначив, що проінформував Джонсона про ситуацію на фронті. Президент отримав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки.

"Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Великою Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", – зазначив Зеленський.

Оновлення. Джонсон своєю чергою зазначив, що Великобританія непохита у своїй місії забезпечити захист і підтримку України в довгостроковій перспективі.

"Очевидно, що український народ не схилиться перед жорстокістю Росії", – наголосив він.

Talked with @BorisJohnson. Told about the situation on the front. Received confirmation of a new enhanced defense support package for 🇺🇦. Raised the issue of intensifying work on security guarantees. Jointly with 🇬🇧 we’re looking for ways to avoid the food crisis & unblock ports. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022

President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas.



It's clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We're unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

Сьогодні британське міноборони офіційно підтвердило, що українські захисники отримають реактивні системи залпового вогню з дальністю влучання до 80 км, боєприпаси до них та тренування роботі з РСЗВ у Великобританії. Джонсон, коментуючи це рішення, сказав, що Британія "не може стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних мешканців".