Джонсон підтвердив Зеленському новий посилений пакет оборонної підтримки (оновлено)

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели нову телефонну розмову.
У дописі в Twitter Зеленський зазначив, що проінформував Джонсона про ситуацію на фронті. Президент отримав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки.
"Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Великою Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", – зазначив Зеленський.
Оновлення. Джонсон своєю чергою зазначив, що Великобританія непохита у своїй місії забезпечити захист і підтримку України в довгостроковій перспективі.
"Очевидно, що український народ не схилиться перед жорстокістю Росії", – наголосив він.
Talked with @BorisJohnson. Told about the situation on the front. Received confirmation of a new enhanced defense support package for 🇺🇦. Raised the issue of intensifying work on security guarantees. Jointly with 🇬🇧 we’re looking for ways to avoid the food crisis & unblock ports.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022
President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas.— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022
It's clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We're unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4
Сьогодні британське міноборони офіційно підтвердило, що українські захисники отримають реактивні системи залпового вогню з дальністю влучання до 80 км, боєприпаси до них та тренування роботі з РСЗВ у Великобританії. Джонсон, коментуючи це рішення, сказав, що Британія "не може стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних мешканців".