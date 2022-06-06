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Джонсон підтвердив Зеленському новий посилений пакет оборонної підтримки (оновлено)

Сторони провели телефонну розмову. 

Джонсон підтвердив Зеленському новий посилений пакет оборонної підтримки (оновлено)
Джонсон під час візиту до Києва в квітні
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели нову телефонну розмову.

У дописі в Twitter Зеленський зазначив, що проінформував Джонсона про ситуацію на фронті. Президент отримав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. 

"Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Великою Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", – зазначив Зеленський.

Оновлення. Джонсон своєю чергою зазначив, що Великобританія непохита у своїй місії забезпечити захист і підтримку України в довгостроковій перспективі.

"Очевидно, що український народ не схилиться перед жорстокістю Росії", – наголосив він.

Сьогодні британське міноборони офіційно підтвердило, що українські захисники отримають реактивні системи залпового вогню з дальністю влучання до 80 км, боєприпаси до них та тренування роботі з РСЗВ у Великобританії. Джонсон, коментуючи це рішення, сказав, що Британія "не може стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних мешканців". 

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