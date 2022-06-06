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Щодо Бориса Джонсона ініціювали вотум недовіри (оновлено)

За даними медіа, це може відбутися вже сьогодні. 

Щодо Бориса Джонсона ініціювали вотум недовіри (оновлено)
Саджид Джавід
Фото: Wiki

Правляча консервативна партія ініціювала вотум недовіри стосовно премʼєр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомив очільник комітету 1922 Грем Бреді, пише Reuters.

Голосування буде проведено між 17 до 19 годинами за Грінвічем ( 15-17 година за Києвом). 

"Голоси будуть підраховані зразу ж. Оголошення зроблять зразу після цього", – сказав Бреді. 

Десятки консерваторів занепокоєні тим, чи має Джонсон права управляти Британією, яка зіткнулася з ризиком рецесії, зростанням цін на паливо та продукти харчування та забастовками.

Сьогодні, до цього офіційного повідомлення, міністр охорони здоровʼя Великобританії Саджид Джавід заявив, що премʼєр-міністру Борису Джонсону справді може загрожувати вотум недовіри, спричинений невдоволенням законодавцями з Консервативної партії.

"Я думаю, що це можливо, але я не знаю", – сказав міністр. 

Reuters зазначає, що Джонсон зазнав критики через появу інформації про вечірки на Даунінг-стріт під час жорстких коронавірусних обмежень. 

Для відсторонення премʼєр-міністра знадобляться 180 голосів за. 

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