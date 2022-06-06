Щодо Бориса Джонсона ініціювали вотум недовіри (оновлено)

За даними медіа, це може відбутися вже сьогодні.

Правляча консервативна партія ініціювала вотум недовіри стосовно премʼєр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомив очільник комітету 1922 Грем Бреді, пише Reuters.

Голосування буде проведено між 17 до 19 годинами за Грінвічем ( 15-17 година за Києвом).

"Голоси будуть підраховані зразу ж. Оголошення зроблять зразу після цього", – сказав Бреді.

Десятки консерваторів занепокоєні тим, чи має Джонсон права управляти Британією, яка зіткнулася з ризиком рецесії, зростанням цін на паливо та продукти харчування та забастовками.

Сьогодні, до цього офіційного повідомлення, міністр охорони здоровʼя Великобританії Саджид Джавід заявив, що премʼєр-міністру Борису Джонсону справді може загрожувати вотум недовіри, спричинений невдоволенням законодавцями з Консервативної партії.

"Я думаю, що це можливо, але я не знаю", – сказав міністр.

Reuters зазначає, що Джонсон зазнав критики через появу інформації про вечірки на Даунінг-стріт під час жорстких коронавірусних обмежень.

Для відсторонення премʼєр-міністра знадобляться 180 голосів за.