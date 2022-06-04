РФ має успіхи на Донбасі завдяки поєднанню артилерійських ударів і авіації, – Міноборони Великої Британії

Російська активність у повітрі над Донбасом залишається високою, ворожа авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежила здатність РФ надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022

Надалі російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів.

Самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні.

При цьому широке використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.