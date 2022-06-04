​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин
Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ має успіхи на Донбасі завдяки поєднанню артилерійських ударів і авіації, – Міноборони Великої Британії

Використання некерованих боєприпасів призвело до знаючих руйнувань населених пунктів.

РФ має успіхи на Донбасі завдяки поєднанню артилерійських ударів і авіації, – Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Російська активність у повітрі над Донбасом залишається високою, ворожа авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежила здатність РФ надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ.

Надалі російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів.

Самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні.

При цьому широке використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також