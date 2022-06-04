Військові РФ обстріляли з РСЗВ місто Гуляйполе на Запоріжжі

Учора ввечері російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню місто Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомила в Telegram Запорізька військова адміністрація.

"Були обстріляні з артилерії села Преображенка та Успенівка. Унаслідок російських артилерійських ударів було пошкоджено близько одинадцяти будинків та два магазини", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне.

Стало відомо, що командування окупаційних військ проводить заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності. З цією метою здійснюється набір та підготовка відповідних фахівців.

На тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення. Росіяни продовжують займатися мародерством. У Бердянську з території нафтобази окупанти поцупили автомобіль "ГАЗ", а в селі Богатир Мелітопольського району та Пологах – Mitsubishi Lancer, Ford Kuga та вантажівку "МАЗ".

"У Мелітополі заброди викрали сільськогосподарську техніку, а саме шість ґрунтообробних комбінованих агрегатів Carier. Загальна сума збитку – 7 800 000 гривень", – повідомили в Запорізькій ОВА.

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції. Протягом минулої доби ЗСУ знищили 20 осіб особового складу противника, поранили 14-х, знищили танк, одну бойову броньовану машину, 17 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено один спостережний пункт росіян, палали у два ворожі склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом у Пологах.

Місто Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах.

Нагадаємо, правоохоронці викрили жительку Запорізької області, яка створила фіктивний інтернет-магазин, через який продавала неіснуюче військове тактичне спорядження.