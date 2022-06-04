Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”

Всього було випущено 4 ракети.

З підводного човна у Чорному морі росіяни випустили по Україні 4 крилатих ракети. Всі вони були збиті.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на ОК «Південь».

“В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку”, - повідомили в ОК “Південь”.

Уточнюються, що одну крилату ракету збито над морем на Одещині.

Ще три крилатих ракети наші підрозділи збили над Миколаївщиною.

Нагадаємо, ввечері 1 червня з акваторії Чорного моря було випущено чотири крилаті ракети по Львівській області. Удари були завдані по обʼєкту транспортної інфраструктури, постраждало 5 людей.