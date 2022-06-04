Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин
Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, - ЗМІ
Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, - ЗМІ
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
Тривають бої у центральній частині Сєвєродонецька, – Генштаб
Тривають бої у центральній частині Сєвєродонецька, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”

Всього було випущено 4 ракети.

Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Миколаївська область, Кім, ракети
Фото: ГУ МНС Миколаївської області

З підводного човна у Чорному морі росіяни випустили по Україні 4 крилатих ракети. Всі вони були збиті. 

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на ОК «Південь».

“В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку”, - повідомили в ОК “Південь”. 

Уточнюються, що одну крилату ракету збито над морем на Одещині

Ще три крилатих ракети наші підрозділи збили над Миколаївщиною.

Нагадаємо, ввечері 1 червня з акваторії Чорного моря було випущено чотири крилаті ракети по Львівській області. Удари були завдані по обʼєкту транспортної інфраструктури, постраждало 5 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також