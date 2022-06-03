Нацгвардійці підбили танк росіян у Сєвєродонецьку

Також наші бійці взяли в полон двох окупантів.

Військовослужбовці Національної гвардії України у Сєвєродонецьку підбили ворожий танк.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Бійці Нацгвардії, що тримають оборону в місті Сєвєродонецьк, виявили російський танк, який маневрував вулицями.

Українські захисники пострілом вразили броньовану техніку противника та захопили ворожий екіпаж, який намагався втекти.

“Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали “на навчання”, - підсумували в Нацгвардії.

Нагадаємо, українські військові відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.

Раніше повідомлялось, що двоє журналістів отримали поранення під час обстрілу поблизу міста Сєвєродонецьк. Водій транспортного засобу, в якому вони їхали, загинув.