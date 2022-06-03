Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з приводу 100 днів війни з Росією наголосив, що українці борються нині за три слова: мир, перемога, Україна.

"Рівно сто днів тому всі ми прокинулись в іншій реальності. У 2014 році росія прийшла до нас з одним словом. Це слово - війна. 24 лютого росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення: повномасштабна війна", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що за цей період - 100 днів війни - в українського народу з'явилися слова, які отримали нові значення.

"Перш за все, це два слова: наші герої. Люди, які від ночі на 24-те лютого і до сьогодні обороняють нашу державу. Українські слова – паляниця, Збройні Сили, "Стугна", "Козак", Зміїний і Чорнобаївка. Іноземні слова, які стали рідними для України: "Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", Жешув. І Лендліз – ще одне слово, але яке відображає сто днів боротьби, дипломатії, підтримки", - сказав Президент.

Зеленський нагадав про окупацію, звільнення і героїчну боротьбу українських населених пунктів.

"Гостомель, Бородянка, Охтирка, Чернігів. Харків, Херсон, Ізюм, Мелітополь. Маріуполь і "Азовсталь". А разом з ними – армія, арта, морпіхи, прикордонники, розвідка, нацгвардійці, поліція, тероборона, авіація, наші героїчні льотчики... Слово – привид. Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим. Були й слова, які наш ворог хотів стерти. Волноваха і Салтівка, Попасна і Сєвєродонецьк. Це – слова, які ми обовʼязково напишемо знову. Але по-нашому. Так само, як Бучу. І як Маріуполь. І ми напишемо їх обовʼязково поруч зі словом: Трибунал", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що варто згадати і про "другу армію світу". "Бо що залишилось від неї? Воєнні злочини, ганьба і ненависть", - додав Зеленський.

Він наголосив, що "буде ще багато слів, які знатиме кожен. Які матимуть сенс для кожного. І які дадуть шанс мільйонам".

"Це слова – відбудова, кандидатство і членство, гарантії і безпека. І обовʼязково – повернення. На основі слова, яке було мрією, а стане реальністю – звільнення. Це слова нашого майбутнього! Слова про те, куди прямує і завжди прямуватиме ворожий воєнний корабель. І звичайно – наше вже народне – "Доброго вечора! Ми з України!" Слава Україні! Слава нації!І кожному відоме продовження: "Смерть ворогам!" Бо є три слова, задля яких протягом вже ста днів після восьми років ми боремось: мир, перемога, Україна", - підкреслив Президент.

Нагадаємо, нині Міністерство внутрішніх справ запустило медіапроєкт "100 днів війни". Як зазначили в МВС, "це хронологія тяжких подій, спроба продемонструвати, як комунікаційники МВС України та наші колеги-журналісти бачать, відчувають та переживають війну. Це спроба продемонструвати та закарбувати в пам’яті, якими важкими були, є, і залишаються дні протистояння російській агресії".