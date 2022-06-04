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Укрзалізниця розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express

Перевізник додав ще 4 поїзди.

Укрзалізниця розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express
Фото: Укрзалізниця

Відсьогодні Укрзалізниця розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Додаються наступні поїзди:

  • Тарасівка - Київ Пас., відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23;
  • Київ Пас. - Яготин вирушатиме щоденно о 17:18, прибуватиме до Яготина о 19:27;
  • Київ-Волинський - Баришівка вирушатиме щоденно о 05:20, прибуватиме до Баришівки о 06:50; зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ-Волинський о 08:55;
  • Яготин - Київ-Волинський відправлятиметься щоденно о 19:45, прибуватиме на станцію Київ-Волинський 22:06.

В Укрзалізниці зазначили, що пасажири цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає нічний поїзд № 53/54 Київ — Перемишль.

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