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У Києві затримали невдалого диверсанта з фотографіями військової техніки в телефоні

Інцидент стався на проспекті Степана Бандери.

У Києві затримали невдалого диверсанта з фотографіями військової техніки в телефоні
Фото: facebook.com/odalug

У Києві поліцейські зупинили 36-річного водія автомобіля Hyundai, у телефоні якого під час перевірки виявили фото військової техніки та вказівників населених пунктів, малюнки з координатами та пропаганду РФ.

Про це повідомила у Telegram Патрульна поліція Києва.

"Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду", - йдеться у повідомленні.

Патрульні затримали невдалого диверсанта та передали його слідчим Оболонського управління поліції.

Нагадаємо, у Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години.

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