Головне за ніч. Субота, 4 червня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог штурмує Сєвєродонецьк, в місті тривають бої.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять ворожих атак. Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

У місті Гірське Луганської області минулої доби внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, у Золотому – один мешканець.

"У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського", – написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Учора ввечері російські військові обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області з реактивної системи залпового вогню.

"Були обстріляні з артилерії села Преображенка та Успенівка. Унаслідок російських артилерійських ударів було пошкоджено близько одинадцяти будинків та два магазини", – йдеться в повідомленні Запорізької військової адміністрації.

Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з усіх видів озброєння вздовж усієї лінії зіткнення.

З підводного човна у Чорному морі росіяни випустили по Україні 4 крилатих ракети. Всі вони були збиті.

"У Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку", - повідомили в ОК "Південь".

Сьогодні вранці російські війська завдали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одещині. Окупанти запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.

Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано.

На Донеччині обстріли лунали по всій області, ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У2. Пошкоджено 12 будівель, є поранені.

Миколаїв зранку обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.

Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС за добу здійснили 26 оперативних виїздів, 14 із яких на ліквідацію пожеж. Сім пожеж спричинили артобстріли з боку окупантів.

У Балаклії снаряд влучив на територію підприємства, рятувальники витягли з-під завалів трьох людей, зокрема одного загиблого. На території одного з харківських підприємств у результаті необережного поводження з невідомим вибухонебезпечним предметом стався вибух, одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Володимир Путін зробив помилку, вторгнувшись в Україну, і тепер він "ізольований".

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", – сказав Макрон в інтерв’ю французьким регіональним ЗМІ. Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

Раніше Макрон переймався, як "зберегти лице" Путіну, нині – щоб Росію не принижували… Зворушлива турбота про агресора, який руйнує Україну і вбиває українців.

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