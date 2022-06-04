Минулої доби на Миколаївщині спалахнули три пожежі через ворожі обстріли

Протягом доби 3 червня рятувальники Миколаївщини ліквідували дев’ять пожеж на території області. Три з них сталися через обстріли з боку російських військових.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що через потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнявся житловий будинок в селі Пришиб Баштанського району. Унаслідок пожежі опіки першого та другого ступеня отримав чоловік. Його госпіталізували до терапевтичного відділення Березнегуватської центральної районної лікарні. Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків горіла хвойна підстилка, дерева та кущі у Балабанівському лісовому урочищі. Займання ліквідували на площі чотирьох гектарів.

Окрім цього, через необережне поводження з вогнем горіла суха трава та сміття на відкритих територіях у Баштанському, Первомайському, Миколаївському районах та в обласному центрі. Загальна площа пожеж склала понад 3,4 гектара.

Нагадаємо, вчора вночі військові РФ обстріляли з важкої артилерії Миколаїв та область, є загиблі і поранені.