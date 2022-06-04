​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин
Окупанти підтягнули за 40 км до Херсона 27 бойових машин
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок агресії росіян поранено 465 українських дітей

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187.

Унаслідок агресії росіян поранено 465 українських дітей
Фото: ДСНС

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, поранень зазнали 465 дітей (напередодні повідомлялось про 463). 

На сьогодні війна забрала життя 261 дитини, повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, що майже 460 депортованих дітей із Маріупольського та Волноваського районів на сьогодні тримають у Ростовській області та біля Санкт-Петербурга.

В Україні хочуть створити єдиний реєстр дітей, зниклих безвісти, включно з примусово депортованими.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також