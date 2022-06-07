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Байден напередодні лютневого вторгнення Росії розсекретив розвіддані через скептицизм союзників США

Цю інформацію поширювали серед партнерів Штатів, щоб переконати їх у реальності нового нападу. 

Байден напередодні лютневого вторгнення Росії розсекретив розвіддані через скептицизм союзників США
Фото: EPA/UPG

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден розпорядився розсекретити розвідувальні дані, оскільки заяви американських посадовців про підготовку нападу партнери і союзники США зустріли зі "скептицизмом".

Про це пише CNN із посиланням на директорку національної розвідки Авріл Гейнс.

"Коли ми пояснили нашим політикам, і наші політики пішли до своїх співбесідників, то вони виявили достатню частку скептицизму", – повідомила вона на конференції з кібербезпеки 6 червня. 

Після цього Байден дав завдання поширити якомога більше інформації.

"Він сказав: "Ви маєте вийти та поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також упевнитися, що люди бачать те ж саме, що й ви, щоб ми могли взаємодіяти, і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як підготуватися до можливого російського вторгнення", – заявила Гейнс. 

Нагадаємо, що 18 січня тодішня речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що Росія здатна в будь-який момент почати нове вторгнення в Україну. 2 лютого Псакі сказала, що більше не буде використовувати слово "неминуче" стосовно нового нападу на українців. 

17 лютого Джо Байден оголосив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти в найближчі кілька днів.

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