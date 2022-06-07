Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
ГоловнаСвіт

​Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня в Брюсселі

Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні.

​Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня в Брюсселі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе засідання контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Вступне слово Остіна очікується о 15:00, а пресконференція з ним та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі – о 18:45 за центральноєвропейським часом.

Нагадаємо, у квітні Остін заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також