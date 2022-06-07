​Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня в Брюсселі

Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе засідання контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Вступне слово Остіна очікується о 15:00, а пресконференція з ним та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі – о 18:45 за центральноєвропейським часом.

Нагадаємо, у квітні Остін заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні.