Міністр оборони США анонсував щомісячні зустрічі Консультативної групи з оборони України

Зустрічі можуть відбуватися персонально, віртуально або у змішаному форматі.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні.

Про це він заявив на пресконференції за результатами зустрічі глав міністерств оборони понад 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щоб гарантувати, що ми продовжуємо розвивати наш прогрес, ми плануємо розширити цей форум за межі сьогоднішнього дня. Я гордо повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною контактною групою з оборони України", - наголосив Остін.

"Контактна група буде механізмом для країн доброї волі, щоб інтенсифікувати наші зусилля, координувати нашу допомогу та фокусуватися на тому, щоб перемогти в сьогоднішній битві та в майбутніх", - додав американський міністр.

За його словами, ці щомісячні зустрічі можуть відбуватися персонально, віртуально або у змішаному форматі.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України за участю понад 40 країн, зокрема і тих, які не є членами НАТО. У промові на початку Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета - допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

Він розповів, що після візиту до Києва переконався у невідкладності оборонних потреб України, зазначивши, що в багатьох столицях поділяють цю думку.