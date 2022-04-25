Росія зазнала невдачі, а Україна досягла успіху, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін провели близько трьох годин з президентом України Володимиром Зеленським та його командою в Києві.

Про це заявив за підсумками візиту Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

«Це була головна мета нашого візиту. Ми хотіли зосередитися на роботі, яку потрібно зробити, щоб переглянути план гри, який у нас є, і на те, як ми рухаємося вперед у всіх цих різних напрямках зусиль», – сказав він у Польщі поблизу українського кордону.

«Росія прагнула відібрати (України) суверенітет, відібрати її незалежність. Це не вдалося, – зазначив Блінкен під час пресконференції у Польщі. – Вона прагнула утвердити силу своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне. Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін».

Відповідаючи на запитання журналіста, що вони бачили по дорозі до столиці, Блінкен сказав, що їхали потягом із південно-західної Польщі до Києва.

«Тому ми мало що бачили, окрім як з вікна потяга. У самому Києві ми зайшли просто до президентського палацу», – зазначив він.

Держсекретар США також додав, що «не було особливої можливості поговорити з пересічними українцями». «Ми, безумовно, бачили людей на вулицях Києва – свідчення того, що битва за Київ була виграна», – сказав він. За його словами, в деяких частинах міста були ознаки «звичайного життя».

«Але це різко контрастує з тим, що відбувається в інших частинах України, на півдні та сході, де російська жорстокість щодня робить жахливі речі з людьми», – заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін відвідали учора Київ та провели переговори з президентом Володимиром Зеленським і представниками українського уряду.

За інформацією глави ОП Андрія Єрмака, протягом візиту була досягнута домовленість про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів.