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​Україна може виграти війну, якщо матиме правильне озброєння і підтримку, – глава Пентагону

Ллойд Остін заявив, що США робитимуть усе можливе для допомоги Україні. 

​Україна може виграти війну, якщо матиме правильне озброєння і підтримку, – глава Пентагону
Фото: ОПУ

Сполучені Штати вірять, що Україна може виграти війну проти Росії з «правильним озброєнням і належною підтримкою». 

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін після візиту до України, повідомляє CNN.

«З точки зору їхньої здатності перемагати, перший крок до перемоги – це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що можуть перемогти. Ми віримо, що вони можуть перемогти, якщо у них буде відповідне озброєння, правильна підтримка, і ми будемо робити все можливе і продовжуватимемо робити все, що в наших силах», – сказав Остін журналістам. 

«Отже (українцям) потрібні далекобійні засоби. Ви чули, як вони висловлювали потребу в танках. І ми робимо все можливе, щоб забезпечити їм ті види підтримки, типи артилерії та боєприпаси, які будуть ефективними на цій стадії війни», – зазначив Остін, нагадавши, що США в рамках пакету допомоги на суму 800 мільйонів доларів передають Україні 155-міліметрові гаубиці та сотні тисяч артилерійських снарядів. 

Міністр оборони США також додав, що бачив «ознаки того», що «багато країн збираються виступити і надати додаткові боєприпаси та гаубиці».

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін відвідали учора Київ та провели переговори з президентом Володимиром Зеленським та представниками українського уряду. 

За інформацією глави ОП Андрія Єрмака, у ході візиту була досягнута домовленість про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів

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